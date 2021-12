Saksa leht: NATO suurendas kiirreageerimisjõudude valmisolekut

Die Welti andmetel peab väga suure mobiilsusega kiirreageerimisjõudude teravik ehk Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) olema alates esmaspäevast valmis kriisipiirkonda saatmiseks viie päevaga seitsme päeva asemel. VJTF-i juhib praegu Türgi ja see koosneb umbes 6400 sõdurist.

Ka teised kiireageerimisjõudude üksused nagu eriväed ja logistikud on kõrgendatud valmisolekus, et olla kriisiolukorras valmis kiiremaks liigutamiseks.

NATO esindaja ei tahtnud neid otsuseid Die Weltile kommenteerida. „Venemaa märkimisväärne sõjaline koondumine ümber Ukraina on alusetu ja õõnestab Euroopa julgeolekut. NATO liitlased on selgeks teinud, et Venemaa peab olema läbipaistev, deeskaleerima ja pingeid vähendama, ning me oleme selgeks teinud ka selle, et igal edasisel agressioonil on hind ja tagajärjed. NATO poliitika Venemaa suunal jääb järjepidevaks: kaitse ja dialoog.”