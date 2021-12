UURING | Iga teine eestlane on aasta jooksul heategevuseks raha annetanud. Milliseid valdkondi toetatakse kõige rohkem?

Annetuskeskkonna eestvedaja, Swedbanki toetustegevuste juhi Merje Klopetsi kinnitusel on võrreldes 2017. aasta uuringuga annetada aina lihtsam, suurel osal heategevusorganisatsioonidest on ka kodulehel võimalik annetada. “Suure tõusu on teinud nende inimeste osakaal, kes eelistavad annetada pangaülekande või -lingi kaudu. See on mugav ja levinud võimalus, lisaks ka rahatark valik, sest sel moel saab annetuse pealt tulumaksu hiljem tagasi,” märkis Klopets. “Huvitava, ent mitte ootamatu asjaoluna tuli uuringust välja, et inimesed pigem eelistavad annetada nii, et see info kuskile ei jõua. Kui midagi annetamise teemal soovida, siis ehk seda, et annetamisest rääkimine muutuks võimalikult tavaliseks vestlusteemaks — ja seda üldse mitte uhkustamise, vaid kogemuste jagamise ja annetuskultuuri edendamise võtmes,” lisas ta.