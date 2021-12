Facebooki saladokumendid: sotsiaalmeediahiid ei hooli vihakõnest ega erinevatest kultuuridest

Facebookil on suuri raskusi oma platvormidel üle maailma avaldatud sisu jälgimisel. Puudusi on nii inimeste läbiviidavas modereerimises kui ka automaatsetes süsteemides, teatab Yle.

Vilepuhuja Frances Haugeni poolt USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile üle antud dokumentidest selgub, et Facebooki süsteemid on arendatud funktsioneerima eelkõige inglise keeles ja USA-s. Sisememodes tunnistatakse otse, et väljaspool USA-d toimivad süsteemid halvemini.

Ka Facebooki tähelepanu ja ressursid on sageli suunatud just USA-sse. Mullused USA presidendivalimised haarasid dokumentide järgi Facebooki sisu modereerijate tähelepanu pea täielikult.

Ettevõte on püüdnud olukorda parandada, suunates ressursse ebastabiilsetesse ja vägivalla all kannatavatesse riikidesse, aga seni on tulemused nõrgaks jäänud.

Halvad tulemused tulenevad sellest, et Facebookil puudub sageli arusaam erinevate riikide kultuuridest ja kõneviisidest.