Vanglapõlvega kõik? Kohus kaalub, kas vabastada Deniss Metsavase isa enne tähtaega

Istung algas kell 10. Volini kaitsja Merike Allikmäe palus kuulutada istungi kinniseks. Ta viitas, et see oleks kohtualuse perekonna ja eraelu kaitseks. "Kuivõrd tulevad arutamisele tema käitumine, terviseseisund, eluhoiakud ja eraelu," selgitas ta.

Mulluses kapo aastaraamatus seisab, et Metsavas ja Volin abistasid GRU-d Eesti vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses ning kogusid ja edastasid Venemaale vastavalt sealt saadud ülesannetele asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud ja salastatud teavet Eesti riigikaitse, kaitseväe, kaitseliidu ja sõjaliste liitlaste kohta.

Metsavas töötas GRU heaks üle kümne aasta. GRU värbas Metsavase juba 2007. aastal ning järgnevate aastate jooksul abistas ta Vene sõjaväeluuret, kogudes asutusesisest teavet ja riigisaladusi, et neid GRU-le edastada.

Avameelses The Atlanticule antud intervjuus rääkis Metsavas, et temas elas aastaid kaks inimest ja et Eestis elava venelasena soovis ta sulanduda Eesti ühiskonda. Kaitseväkke astumine aitas tal väga hästi integreeruda. "Ma ei teadnud isegi Eesti hümni sõnu," rääkis Metsavas oma noorukieast.