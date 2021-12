Foto: Tiit Blaat

Pedofiilist mõrvar Vassili Otškalenko loodab, et kohus näitab rohelist tuld tema vabastamisele. "Kahetsen, aga saan aru, et aega tagasi ei saa keerata, see on raske," rääkis ta tänasel istungil. "Muidugi ma palun vabandust."