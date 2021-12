Soome sõdurite ja tsiviilisikute pühendumus oma riigi kaitsmisele ehmatas Nõukogude Liitu, kes oli nii kindel, et noor ja sõjast lõhestatud riik variseb kiiresti kokku, et ei võtnud isegi kaasa talveriietust, kirjutab FP, lisades, et ukrainlased võivad sellest ühtsusest õppida.

Soomlased uskusid oma valitsusse, sest nad teadsid, et see on põhimõttekindel ja äraostmatu. Samasuguse rahvusliku ühtsuse tekitamine on aga FP hinnangul Ukrainas kindlasti keeruline, võttes arvesse, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi omab hiljutiste paljastuste järgi offshore-firmasid, mida tema äripartnerid on kasutanud luksuskinnisvara ostmiseks Londonis.

„Tegelikult peaksid Ukraina relvajõud regulaarselt Soomet külastama, et näha ise, kuidas soomlasi välja õpetati ja kuidas nad maastikku ära kasutasid, rääkimata sellest, kuidas tsiviilelanikkonnale anti oma rollid ja kuidas neid meeleldi täideti. Vahepeal võivad nad uurida, kuidas soomlased arendasid taktikat ja varustust, et oma maastikku ära kasutada,” kirjutab FP.