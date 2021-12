Sünoptik prognoosib: jõulude ajal on oodata karget talveilma, mis püsib tõenäoliselt aastavahetuseni

Head sulaga lumememmeilma Paljaku sõnul jõululaupäeval napib, kui just vastu ööd mehikest meisterdama ei hakka. Jõulutaat peab liikuma kodudesse läbi kerge lumesaju ja karge talveilma.

"Lääne-Eestis on ööl vastu jõululaupäeva ilm nulli ringis, kerges plussis," rääkis Paljak Delfile. "Aga hommik toob kõikjale miinuskraadid, -4 kuni -8, külmenemine toimub küllalt kiiresti."

Vana-aastaõhtu ilma on raskem ennustada. "Ilm on siin küllaltki muutlik, heitlik olnud, ka jõuluilma on olnud raske prognoosida," rääkis Paljak. "Aga pigem tuleb selline talvine, talvise külmaga - eks seda peab järgmise nädala alguses veel vaatama."