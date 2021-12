Euroopa Liidus kehtib koroonapass edaspidi kuni üheksa kuud

Sellise korra eesmärk on julgustada inimesi tegema tõhustusdoose ajal, mil omikrontüvi on muutumas levinuimaks koroonatüveks. Komisjoni ettepanek tõukus ka asjaolust, et mitmed Euroopa Liidu riigid asusid reisijatele kehtestama täiendavaid nõudeid, et omikrontüve peatada.

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders rääkis Reutersile, et Komisjon on riikides lisanõuete kehtestamise vastu, mistap prooviti leida kõigile sobivat lahendust.

"Eelistame Euroopas vaba liikumise jaoks kasutada ainult sertifikaati ilma lisameetmeteta," ütles Reynders.

Ta märkis, et lisanõuded võivad olla õigustatud, kuid valitsused peavad siis tõestama, et need on proportsionaalsed ja vajalikud.

Reegli jõustumiseks on vaja kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide nõusolekut ning Komisjoni sõnul on toetus riikidelt olemas. Uus kord hakkab kehtima alates 1. veebruarist. Seejärel on riigid kohustatud lubama oma territooriumile kõiki vaktsiinikuuri läbinuid, kel on kehtiv pass.