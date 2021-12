VIDEO | Venemaal Tomskis süütas töötaja kaubanduskeskuse pürotehnikaosakonna

Ettevõtetele Lenta ja Supergrupp lähedane allikas ütles RBK-le, et suure põlengu põhjus Tomski hüpermarketis Lenta oli tahtlik süütamine pürotehnikat müüvas osakonnas.

Lenta teatas, et süütaja on müügisaalis töötanud alltöövõtja töötaja, kes peeti kinni ja on oma süüd tunnistanud.