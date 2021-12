Lavrov: Gruusiat püütakse tema rahva tahte vastaselt NATO-sse tõmmata

„Meie seisukoht NATO laienemise kohta on hästi teada – sellest saab punane joon, kui allianss jätkab Vene Föderatsiooni piiridele üha lähemale liikumist,” lausus Lavrov.

„Need ettepanekud, mille me presidendi korraldusel tegime ja mis on seotud Vene Föderatsiooni julgeoleku tagamisega ühise julgeoleku kontekstis kogu Euroatlandi regioonis, vastavad selgelt sellele, kuidas me seda olukorda näeme,” jätkas Lavrov.