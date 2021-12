“Jõule perega ära jätta on ikka liiga palju. Ma usun, et inimesed saavad ise ka teha väga õigeid otsuseid,” ütles Lutsar ning täiendas, et see tähendab haigussümptomitega koju jäämist ning külaliste kutsumata jätmist. “Inimesed saavad seda ise hästi kontrollida ja kui PCR test on positiivne, siis tuleks üritus ära jätta.”

Küll aga väljendas Lutsar muret, et suures viirusehirmus võivad inimesed täitsa üksinda jääda.