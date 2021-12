PÄEVA 5 HEAD UUDIST | Uus riiklik tähtpäev, biolagunevad patareid ja odavnenud kütus

Kersti Kaljulaidi tänavuse jõulukaardi autor on 9-aastane Elsa

President Kersti Kaljulaidi tänavusel südamlikul jõulukaardil on kujutatud lapse joonistatud ehteis kuusepuud.

"Minu tänavuse jõulukaardi joonistas 9-aastane Elsa Tartust. Panin täna just terve portsu kaarte posti, nii et küll lähiajal jõuavad kohale!" kirjutas Kaljulaid oma Facebooki lehel. Kaardi autor Elsa on aga Agrenska Fondi sõber. See fond ise on kaasaegne puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus, kirjutab Kaljulaid.

75-aastane Leili Teeväli sihib oma 400. maratoni

Tervis Pluss avaldas täna loo 75-aastasest Leilist, kes on jooksnud 377 maratoni. Kolmsada seitsekümmend seitse! See on Eesti naiste rekord, aga isegi maailma edetabelis on ta esimese saja hulgas figureerinud.

Järgmise aasta lõpus on lootust tähistada 400 maratoni läbimist. “Jah! Kui elu ja tervist jagub,” arvab ta. Loe jooksusõber Leilist pikemalt siit.

Eesti võib saada uue riikliku tähtpäeva – kirjanduse päeva

Kultuuriministeerium tahab täiendada riiklike tähtpäevade ja lipupäevade loetelu Eesti kirjanduse päevaga 30. jaanuaril, mis on Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäev, vahendab ERR.

"Eesti riigi üks põhilisi eesmärke peabki olema meie keele ja kultuuri säilimine ja arendamine. Keel säilib ja areneb aga just kirjanduse kaudu," seisab eelnõu seletuskirjas.

Eelnõu järgi võivad Eesti kirjanduse päeva tähistada kõik ja neile sobiva tegevusvormi kaudu.

Teadlased on leiutanud biolagunevad patareid, mille saab peale kasutamist maha matta

Nanyangi tehnoloogiaülikooli teadlased leiutasid paberõhukesed tsinkpatareid, mis võivad tulevikus osutuda keskkonnasäästlikuks variandiks eletroonikaseadmete toitel.

Tsinkpatareid koosnevad elektroodidest, mis on trükitud hüdrogeeliga tugevdatud tselluloospaberitüki mõlemale küljele. Kui patarei on tühjaks saanud, saab selle matta mulda, kus see kuu aja jooksul laguneb täielikult.

Tanklad langetasid kütusehinda