ERRi uudistejuht Anvar Samost keeldus presidendi ja peatoimetajate foto tegemisel maski kandmisest

Samostile maski pakkunud presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt ütles Delfile, et kirjapandud reegleid selliseks olukorraks pole: "Kui võõrustaja on vabariigi president ja tal on mask ees, siis sellest peaks signaalina piisama." Tegelikult ei kandnud ka Treufeldt ise maski, ent tema ei osalenud ka teineteisega lähestikku seistes foto jaoks poseerimises.