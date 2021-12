Kolm aastat ringi ekselnud kass jõudis peale pikki rännakuid omaniku juurde tagasi

Kasse ajab rändama uudishimu. Nad on väga uudishimulikud ja nad soovivad maailma uurida. Kassist maailmarändur eemaldub kodust, peatub siin ja seal ning vaatab, mis elu toob. Teame ju kõik Kiplingi muinasjuttu “Kass, kes kõndis omapead”. Samas ütleb inglise kõnekäänd: “Curiosity killed the cat.” Eesti keelde tõlgituna kõlaks see — uudishimu tappis kassi — ja tähendab, et liiga suur uudishimu võib põhjustada ohtlikke olukordi. Looduses ongi kass imepisike loomake ja ohutegureid ümbruses on palju. Rännaku ajal tuleb endale ka toitu otsida. Kui siis igapäevane toiduports on kuskil ühe koha peal päevast päeva saadaval ja selle kättesaamiseks ei pea vaeva nägema, jääbki kass võõras kohas paikseks.

Aga ka inimesed ei ole õnnetuste eest kaitstud. Memme tervis ütles üles ja enam ei olnud kedagi, kes kassi eest hoolitseks. Vallavalitsus leevendas memme muret ning kass jõudis Võru loomade varjupaika. Varjupaiga esimese tavaprotseduurina kontrolliti, kas loom on kiibistatud. Hurraa, kassil on kiip!

Nüüd said varjupaiga töötajad kontrollida, kas kiip on ka registrisse kantud ja omaniku kontaktid korrektsed. Enne tuli kontrollida kahte registrit, et andmed saada ja kass ei olnudki enam incognito. Selgus, et kassi nimi on Ludwig ja ta on 13 aastat ja 7 kuud vana isane kastreeritud kass, lühikese puna-valge karvastikuga. Järgmise sammuna tegid varjupaiga töötajad telefonikõne omanikule, kes teatas, et kass elas vaid ajutiselt tema juures ja kassi peremees on hoopis teine inimene, kelle nimi neile avaldati.