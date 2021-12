Maailma suurimal ristluslaeval tuvastati 48 koroonapositiivset

Alusel Symphony of the Seas oli nädalasel reisil ümber Kariibi mere üle 6000 inimese, kui üks reisija positiivse koroonaproovi andis, mille järel toimus ulatuslikum testimine, vahendab CNN.

Royal Caribbean teatas, et 95% inimestest Symphony of the Seasi pardal olid täielikult vaktsineeritud. Seni testitud inimestest on 98% olnud täielikult vaktsineeritud. Avastatud nakatunud moodustavad 0,78% laeva pardal olnud inimeste arvust.