HEATEGU! Rongireisijad annetasid kodututele ligi 1000 sooja riideeset

Rongireisijad on detsembrikuu jooksul annetanud Tallinna, Tartu, Viljandi ja Valga kogumiskastidesse ühtekokku ligi 1000 sooja riideset, mille on Elron jõudnud juba ka abivajajateni toimetada.

Sõnumikandjana rongis reisinud 105 hüljatud mängukaru on tänaseks omale uued kodud lahkete rongisõitjate abil leidnud. Karud kutsusid inimesi üle Eesti tegema head ja annetama Tallinna, Tartu, Viljandi ja Valga rongijaamades olevatesse kogumiskastidesse sooje riideid kodututele inimestele. Jõulukampaania on olnud üle-Eesti edukas just tänu lahketele rongireisijatele ja annetajatele.