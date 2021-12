Täna tuli immunoprofülaktika ekspertkomisjon välja soovitusega, et tõhustusdoosiga vaktsineerimist peaks võimaldatama ka neil, kel esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest on möödas kaks või kolm kuud. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et digiregistratuuris saab end juba tõhustusdoosile registreerida.