Venemaa esindaja: Moskva ei luba mingil tingimusel NATO jõude Ukrainasse ja Gruusiasse paigutada

„Ma arvan, et jah. Või vastus tuleb hoopis teistsugune,” ütles Gavrilov saates „Solovjov Live” vastuseks sellesisulisele küsimusele, kinnitades, et Venemaa ei luba, et teda kõigutataks ja tema ettepanekuid eirataks, vahendab RIA Novosti.

Gavrilovi sõnul võivad pooled vastastikuse mõistmiseni jõuda vaatamata Washingtoni esmasele reaktsioonile.

„Ma arvan, et see oli esmane reaktsioon. <...> Esmane reaktsioon ootamatule otsusele need projektid esitada: nii lepingu kui ka kokkuleppe omad. Ma arvan, et NATO-s ja Washingtonis ikkagi mõistetakse suurepäraselt, millest jutt käib, ja antakse endale aru,” ütles Gavrilov.

Lääne tegevus, mis puudutab Venemaa julgeolekuküsimusi, ei jää edaspidi enam karistuseta, kuulutas Gavrilov.

„Rebane rohkem kanalasse ei roni, sest rebasemurdja asemele on juba kasvanud suur hundimurdja,” lausus Gavrilov.

Gavrilovi sõnul ootab Moskva oma ettepanekutele NATO ja USA vastust.

„Nad ei arva, et me blufime, aga püütakse <...> seda probleemi segaseks ajada. <...> Me ootame konkreetseid, reaalseid samme Venemaa murede hajutamiseks. Aeg on käes,” ütles Gavrilov.

Ultimaatumit tähtaja kohta ei ole, aga Moskva loodab, et mõistmine õnnestub saavutada operatiivselt.

„Ja ma arvan, isegi reaalselt, et läbirääkimised algavad. <...> On juba olemas Juri Ušakovi (Venemaa presidendi abi – toim) kontaktid USA presidendi nõunikuga. Esinenud on nii Stoltenberg (NATO peasekretär Jens Stoltenberg – toim) kui ka Price (USA välisministeeriumi esindaja Ned Price – toim) – täiesti erinevad hinnangud. Aga nagu te mõistate, kokkulepete ja lepinguteni jõudmine armastab vaikust, ja on täiesti olemas võimalused midagi piisavalt edasi liigutada ja reaalsete tähtaegadega,” ütles Gavrilov.

Vene pool ei ole veel otsustanud, kuidas tegutseda, kui partnerid keelduvad ettepanekuid vastu võtmast, aga „kui ei jää muid argumente”, tuleb vastus sõjalis-tehniline, lisas Gavrilov.

Gavrilovi sõnul ei õnnestu Läänel Venemaad isoleerida.