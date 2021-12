Jaapanis poodi üle paari aasta taas üles kolm surmamõistetut

Jaapan on üks väheseid arenenud riike, kus surmanuhtlus endiselt kehtib ja avalikkuse toetus sellele on jätkuvalt kõrge vaatamata rahvusvahelisele kriitikale eriti õiguskaitseorganisatsioonide poolt, vahendab AFP.

Jaapanis on praegu surmanuhtluse täideviimist ootamas üle saja inimese, kellest enamik on tapnud mitmeid inimesi. Hukkamised toimuvad poomise teel ja tavaliselt pikka aega pärast karistuse määramist.

„Kas säilitada surmanuhtlust või mitte on tähtis küsimus, mis puudutab Jaapani kriminaalõigussüsteemi aluseid,” ütles Jaapani valitsuskabineti peasekretäri asetäitja Seiji Kihara. „Võttes arvesse, et metsikuid kuritegusid toimub jätkuvalt üksteise järel, on vajalik hukata need, kelle süü on äärmiselt ränk, seega ei ole surmanuhtluse kaotamine asjakohane.”