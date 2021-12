Vaktsiinide kõrvalmõjudest teatamine kümnekordistus koroonavaktsiini saabudes, inimesed on väga teadlikud

"Pühapäevase seisuga on meile saadetud aasta peale kokku 6230 teatist ainult Covid-vaktsiinidele. Nädalas tuleb 60-100 teatist, olenevalt sellest, kas saame haiglatest ka nii-öelda ebaefektiivsuse teatiseid. Eelmiste aastatega võrreldes on teatisi kümme korda rohkem," rääkis Uusküla.

Tema sõnul on inimesed muutunud hästi teadlikuks ja annavad teada kõigest - nii sellest, mis on juba teada nagu lihtne ja kerge vaktsineerimisjärgne reaktsioon kui ka tõsisematest reaktsioonidest. "Muidugi on päris palju ka ilmselgelt vaktsineerimisega mitteseotud teatisi," lisas ta.

Kõige tavalisem vaktsiiniga seotud kõrvalmõju, millest inimesed teada annavad, on see, kui pärast mRNA-vaktsiini manustamist on lümfisõlmed valulikud. "Ma arvan, et kõik, mis häirib, sellest ikka teada antakse, kui ta püsib pisut kauem kui pool päeva või päev. Ka valudest – kas liigese- või lihasvalud – või ka tundlikkushäired – nendest antakse samuti teada," rääkis Uusküla.

Teatatud tõsiste kõrvalnähtude juures märkis Uusküla, et need olenevad vaktsiini tüübist.

"Meil on ju kahte sorti vaktsiine. Ühed on adenoviirus-vektorvaktsiinid ja teised on mRNA vaktsiinid. Kui võtta mRNA vaktsiinid, siis nende üks kõrvalnäht on müokardiit, mis küll kiire ravi korral ei ole ohtlik," rääkis ta.