Uus plaan: tõhustusdoos tuleks teha juba 2-3 kuud pärast esimest kuuri

„Omikroni variandi leviku valguses on oluline nii esmase vaktsineerimiskuuri kui ka tõhustusdoosidega hõlmatuse tõstmine ühiskonnas. Me soovitame anda inimestele võimaluse end esimesel võimalusel tõhustusdoosiga kaitsta. Eriti oluline on kiirem tõhustusdoosi tegemine pärast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist, sest tänaste andmete kohaselt ei anna selle vaktsiini üks doos mRNA vaktsiinidega samaväärset kaitset,“ selgitas riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige dr Marje Oona.