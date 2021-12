USA: koostame Venemaa kohta käivatest pretensioonidest oma nimekirja

"Mõte, mida oleme korduvalt rõhutanud, on see, et see arutelu toimub Venemaa jätkuva Ukraina-vastase agressiooni kontekstis, kuid mõnes mõttes on see suurem kui ükski riik. See on suurem kui kaks riiki, kui soovite seda vaadata läbi Venemaa ja Ukraina narratiivi. Jutt on rahvusvahelise korra aluspõhimõtetest ehk sellest, et ühelgi riigil, olgu see kui suur, võimas, sõjaliselt võimekas, tuumarelvadega või ilma, ühelgi riigil pole õigust dikteerida piire, väiksemaid riike kiusata, hirmutada, sundida, saavutamaks oma huve," selgitas ta. "See ei ole midagi, mille eest Ameerika Ühendriigid, meie partnerid, meie liitlased seisaks, olgu see siis Euroopa või mõne muu regiooni kontekstis. /../ Kui me lubame seda aluspõhimõtet selles kontekstis õõnestada, siis mureneb see ka tulevikus ja see ei ole midagi, mida me tahaksime näha. See ei ole midagi, millel me laseme juhtuda."