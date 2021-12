VIDEO | "Buuuu!": harvaesinev pahameel – Donald Trumpi toetajad vilistasid ekspresidendi välja

"Jah, tegin selle samuti ära," vastas Trump. Seepeale puhkes osa kogunenud rahva seas rahulolematus, mida väljendati "buu" hüüdmisega. "Ärge, ärge, ärge..." püüdis ta pahandajaid vaigistada. "Kõik on hästi, seal on väga väike hulk inimesi," viitas ta seltskonnale.

Varem oli ta tunnistanud, et on Pfizeri Comirnaty vaktsiiniga kaitsepoogitud. Talle tehti esimene süst tegelikult juba Valges majas, ent USA avalikkus sai sellest alles 1. märtsil New York Timesi vahendusel teada. Trump on hiljem avaldanud kõhklusi ka seoses sellega, kas ta ikka teeb tõhustusdoosi.