Ligi 140 000 inimest pole kasutanud võimalust tõhustusdoosi saada

"Eelmisel nädalal tõhustusdooside tegijate arv juba kasvas ning sama trendi jätkumist on oodata ka järgnevatel nädalatel. Vaktsineerida on võimalik ka pühade ajal," lisas ta. Vaktsineerimispunktide kohta leiab infot SIIT .

Osas riikides on juba otsustatud lühendada täiskasvanute tõhustusdooside saamise perioodi kolmele kuule. See tähendab, et algsest vaktsiinikuurist peab nii palju aega möödas olema. Eestis aga on tärmin Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiinide puhul vähemalt kuus kuud ning AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide puhul viis kuud.