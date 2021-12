Tartus läheb omikronikolle käest? Terviseamet kirjas koolijuhile: palun lükake edasi kõik üritused

Terviseamet Tartu koolile: järjest on hakanud nakatuma pereliikmed

Täna hommikul annavad koolid järjest info uutest nakatunutest, sh kiirtesti tulemustest . Valdavalt on koolides olnud haige nakkusohtlikul ajal ja toob kaasa uusi haigestunuid. Järjest on hakanud haigestuma õpilaste perekonnaliikmed. Lõuna regioonis on Eesti valdav osa omikron-juhtumeid. Seekord on noorte hulgas väga vähe asümptomaatilisi. Korduskõnede ajal on juba tekkinud nähud ka neil. Meil on tekkinud väga suur kolle Karlova koolist, huvitegevusest ja erinevate kirikute esinemistest nii pealtvaatajate kui ka esinejate hulgas.









Palun lükata esimesel võimalusel edasi Tartu linnas selleks nädalaks koolides planeeritud kõik üritused. Lisaks kaaluda 2 päeva varem kõikide koolide vaheajale saatmist.









