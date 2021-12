Mobiilses Delfis navigeerimine muutus mugavamaks

Juba mõnda aega tarbib suurem osa kasutajaid Delfi portaali nutitelefoni kaudu, nii on ka Delfi kasutajakogemuse meeskonna aina kasvav tähelepanu liikunud just lehe mobiiliversioonile.

"Kui Delfit arvutist vaadata, siis on väga lihtne erinevaid portaale ja digiväljaandeid leida - olulisemad on pikaajalistele kasutajatele juba harjumuspäraselt leitavad lehe päisemenüüst. Miks siis mitte mobiilis? Ajalooline põhjus on väga lihtne – varem olid telefonid nii väikesed, et ruumiga pidi väga kokku hoidma ja seega asus suurem osa navigatsioonist "burgermenüü" all. Aga viimaste aastatega on telefonid aina suuremaks läinud, seega lõpuks saame kasutajakogemuses muudatusi teha," rääkis Ekspress Meedia disainijuht Linnar Kaljuvee.