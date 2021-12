Ilmus foto Boris Johnsonist keeluajal pidutsemas. Asetäitja: see oli töö, kõigil olid ülikonnad seljas

Opositsioonijuht Keir Starmer, kelle erakond on viimase skandaali tuules küsitlusi juhtima läinud, süüdistas Johnsoni valitsust topeltmoraalis. “Küsige endalt, kas see on töökohtumine või koosviibimine,” soovitas Starmer ajakirjanikele. “Arvan, et vastus on päris selge. Samal ajal toimusid matused, kus tohtis osaleda väga väike hulk leinajaid. Selles on kontrast.”