Peagi täiesti vaba mees? Kohus vaagib kolmapäeval lapsemõrvar Vassili Otškalenko saatust

Kolmapäeval arutab Harju maakohus Otškalenko tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamist. Ta ise osaleb ilmselt videosilla vahendusel.

Juba mõnda aega on ta vabakäiguvang. Ekspress kajastas oktoobri alguses, et päeviti töötavat ta Tallinnas prügisorteerimise jaamas, ööd veedab aga türmis.

Avavangla vangid saavad ka lühiajalistel väljasõitudel käia. Just see tõik lubabki Otškalenkol Haapsalus kasuisa Vladimir Beloussenkot külastada. Too on temast ainult kaheksa aastat vanem ja esitleb end Facebookis fotoga, kus naeratab maasturi kapotil, süles teleskoopsihikuga vintpüss. Tal olla kodus teisigi relvi.

Diana mõrvas teda süüdi ei mõistetud

Otškalenko tappis 1992. aastal kümneaastase Svetlana Volkova, püüdes teda enne vägistada. 18 päeva hiljem püüdis ta vägistada 12-aastast tüdrukut.

1990. aastal kaduma läinud viieaastase Diana mõrvas oli Otškalenko peamine kahtlusalune. Kui Diana leiti, olid tal aluspüksid pea ümber. Nagu ka eespool mainitud Svetlanal. Kõik märgid viitavad Otškalenkole, kuid süüdi teda Diana mõrvas ei mõistetud.

Tallinna linnakohus mõistis Otškalenkole 1993. aastal surmanuhtluse. Neli aastat hiljem asendati see eluaegse vangistusega.

Kokku on avavanglas praegu üheksa eluaegset karistust kandvat vangi. "Eluaegse vangi saab avavanglasse paigutada, kui ta on karistusest ära kandnud 23 aastat. Seda, kas konkreetset vangi saab avavanglas hoida, otsustatakse tema riskide põhjal," räägib justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe. "Riske hinnates arvestatakse, kas ta on läbinud vajaliku ravi, sotsiaalprogrammid ja teinud muud nõutavat, mis tema kuriteoriske vähendab."

On Otškalenko avavangla vangina nõuetest kinni pidanud, pole kaldunud kõrvale ajakavast jms? "Täpsemaid andmeid me vangi kohta avaldada ei saa. Kõik vangid, kes on avavanglasse paigutatud, peavad kinni pidama avavangla reeglitest, vastasel korral paigutatakse nad tagasi kinnisesse vanglasse," märgib Sihtmäe.

Koguti allkirju