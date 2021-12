Tartu kooli omikronikolle algas täisvaktsineeritud inimesest

Terviseamet juhtis tähelepanu sellele, et esialgsetel andmetel on omikrontüvi vähemalt kolm korda nakkavam kui deltatüvi, nakatades rohkem ka läbi põdenud ja vaktsineeritud inimesi. Pruudel: "Ühendkuningriigi esialgsete andmete kohaselt eristuvad neist aga selgelt tõhustusdoosi saanud inimesed, kelle puhul kaitsevad vaktsiinid sümptomaatilise nakatumise ees kuni 80-protsendilise tõhususega." Ta lisas, et oluline on see, et raske haigestumise ees on vaktsiinide kaitse endiselt väga hea.