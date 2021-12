Portaal: Valgevenesse deserteerunud Poola sõdur põgenes ilmselt karistuse vältimiseks

Valitsusallikas ütles portaalile Onet, et julgeoleku kahtlustab Czeczkot nüüd ka Valgevene heaks spioneerimises, mida näitab ka tema sujuv põgenemine. “Kui Poola mundris sõdur muidu üle Valgevene piiri tuleks, lastaks ta kas maha või peetaks mitmepäevaseks ülekuulamiseks kinni,” ütles allikas. Kahtlusi tekitab väidetavalt ka see, et Czeczko õde suhtles tihedalt ühe Valgevene kodanikuga.