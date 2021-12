Ülemiste keskus jagab jõuluks lastekodudele kingitusi ja üle 10 000 euro

Topeltkingi eesmärk on olnud algusaegadest peale korraldada lastele üks meeldejääv päev, kutsudes nad laadale enda valmistatud käsitööesemeid ja maiustusi müüma. 2019. aastal, mil laat viimati toimus, võttis sündmusest osa lausa 100 last 21 lastekodust. Traditsiooniliselt on laat andnud keskuse külastajatele võimaluse toetada laste ettevõtlikkust ja osta lastekodulaste endi valmistatud käsitööd, mida kinkida oma lähedastele. Seeläbi sai valmistada rõõmu ka lastekodulastele, sest müügist saadud summa läks neile taskurahaks.

Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm tõdes, et otsus teist aastat laat ära jätta ei tulnud kergelt, kuid oli siiski laste ja külastajate heaolu silmas pidades ainuõige. “Kui veel oktoobri alguses planeerisime keskuses laada korraldamist, siis juba mõni nädal hiljem oli olukord muutunud ja siseruumides toimuvat laata siiski korraldada ei saanud. Topeltkingi traditsiooni hoidmine ja laste toetamine on aga meile väga tähtsad ning just seetõttu läheneme juba teist järjestikust aastat sündmusele uues võtmes,” sõnas ta.

Nii ostiski Ülemiste keskus ise tänavu ära kõik lastekodulaste valmistatud käsitööd ja maiustused ning need jagatakse kingituseks keskuse koostööpartneritele ja rentnikele. Ka keskuse töötajatel on võimalik endale sümboolse summa eest meelepärane kingitus kuuse alla valida ja nõnda lapsi toetada. Oma panuse saavad anda ka kõik teised, kes ostavad Ülemiste kinkekaardile Topeltkingi ümbrise, sest ümbriste müügist kogutud summa läheb tervikuna lastekodude toetuseks.