Bideni sotsiaalpaketil kriips peal? Demokraadist senaatori vastuseis jätab USA presidendi hääleenamusest ilma

Manchini selline otsus kallutab senati jõuvahekorra pärast viis ja pool kuud kestnud arutelusid täpselt ühe häälega presidendi kahjuks, mis tõmbab plaanile sisuliselt kriipsu peale. On vähetõenäoline, et 1,85 triljonit dollari suuruse kulutuse heakskiiduks õnnestub saada mõne vabariiklasest senaatori hääl. Manchini ja teiste kriitikute sõnul tõstaks selline väljaminek niigi kõrget inflatsiooni. Tänavu kiitis kongress juba heaks Bideni triljoni dollari suuruse plaani riigi taristusse investeerimiseks.

Manchin pälvis avalduse eest teravat kriitikat parteikaaslastelt, eriti demokraatide vasakult tiivalt. AP teatel on tõusmas ka küsimus, kas senaator võib plaanida parteist lahkumist, et jätkata sõltumatu saadiku või vabariiklasena.

Ametlikult pole Valge maja ja demokraadid siiski sotsiaalpaketist loobunud. Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi avaldas pühapäeval lootust, et kongressi kaks koda jõuavad järgmisel aastal paketi rahastamisel mingisugusele kokkuleppele. “Jätkame [Manchini] survestamist, et näha, kas ta on valmis uuesti meelt muutma ja oma varasemaid lubadusi täitma, et oma sõna pidada,” kritiseeris senaatorit Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.