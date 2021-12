Hiina kompartei kõrget liiget seksuaalvägivallas süüdistanud tennisist teatas, et pole seda kunagi teinud

Peng võttis omaks 2. novembril ilmunud ja seejärel kustutatud postituse kirjutamise, kuid ütles, et tegu on eraasjaga ning tema juttu on valesti tõlgendatud. Sportlase kommentaari avaldas Singapuri riigiväljaanne Lianhe Zaobao. Paralleelselt avaldas Hiina ingliskeelse riigiväljaande Global Times ajakirjanik Twitteris lühikese videoklipi, kus näeb Pengi koos korvpalluri Yao Mingiga juttu ajamas ja naljatamas. Hiinas on Twitter blokeeritud ja novembris hakkasid hiinakeelsest meediast kaduma Pengile viitavad postitused. Hiinakeelne uudistemeedia pole süüdistusi kajastanud.





Peng lisas, et 18. novembril rahvusvahelisele naiste tenniseliidule (WTA) saadetud e-kiri pärines temalt endalt ja oli saadetud täiesti vabatahtlikult. Kiri saadeti pärast seda, kui Peng oli üle kahe nädala kadunud olnud ja WTA juht Steve Simon ähvardas Hiinat boikotiga.

Pengi 2. novembril ilmunud postituses öeldakse, et kolm aastat tagasi kutsus poliitbüroost tagasi astunud Zhang sportlase külla tennist mängima, sundides teda seal endaga seksima. Samal ajal olevat keegi väljaspool ust valvanud. Postituses lisati, et hiljem sai Pengist võimumehe vabatahtlik armuke, kuni Zhang suhte lõpetas.