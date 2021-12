Moskva: NATO jäägu piiridesse, mida lubati Nõukogude Liidule

Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht väitis nimelt eile, et NATO hakkab Venemaa julgeolekualaseid ettepanekuid arutama, kuigi ei lase Moskval alliansi sõjalist positsiooni dikteerida. "Me peame omavahel rääkima, mis tähendab Venemaa esitatud ettepanekute arutamist. See on õige ja oluline," lausus Lambrecht. "Aga ei saa juhtuda, et Venemaa dikteerib NATO partneritele, kuidas nad võivad end positsioneerida."

Vene asevälisministri sõnul võib teha sellest järelduse, et Venemaal ei ole julgeolekugarantiide küsimuses Euroopa Liidu riikidega midagi arutada, sest need on NATO täieliku kontrolli all, vahendab TASS.

"Isegi kui lähtume sellest, et NATO töötab konsensuse alusel, saab loomulikult määravaks USA seisukoht, nagu juba tavaks," ütles Gruško pühapäeval ajakirjanikele.

"Mul on aga väga hea meel Euroopa Liidu avalduse üle, et nad on valmis arutama Venemaaga julgeolekuküsimusi Venemaa-NATO nõukogu raames," ütles asevälisminister. "Tegime varem ettepaneku luua Venemaa ja EL-i julgeolekunõukogu, et võiksime pidada otsedialoogi ja arutelu üldistes Euroopa julgeolekuküsimustes ning seda kuni ühisotsuste tegemise võimaluseni teatud regionaalsetel teemadel, ent toona Euroopa Liit ei nõustunud sellega."

"Tänane Euroopa Liidu avaldus tähendab vaid üht: sõjalise julgeoleku vallas on Euroopa Liit NATO täieliku kontrolli all. See on kõik. [Euroopa riikide] ambitsioonid kanda suuremat sõjalis-poliitilist rolli, muutuda vähem sõltuvaks USAst, ei leia praktilist kehastust," leidis Gruško.

Venemaa asevälisministri sõnul tuleks NATOl oma idatiivast loobuda.

"NATO laienemise taga on avatud uste poliitika. Seda ei eksisteerinud enne Bill Clintonit – võib-olla vajas ta hääli – nad mõtlesid välja avatud uste poliitika. Aga see väljus piiridest. See on vastuolus alliansi enda huvidega, sest igasugune laienemine suurendab alliansi enda haavatavust," ütles Gruško.