WHO: omikrontüvega nakatunute arv kahekordistub riikides päevadega

WHO teatel on omikrontüve seni leitud vähemalt 89 riigis üle maailma, vahendab AP.

Omikrontüve märkimisväärne kasvueelis deltatüve ees tähendab, et sellest saab ilmselt õige pea domineeriv viirusetüvi kõikides riikides, kus see kohapeal levib, tõdes organisatsioon.

WHO märkis, et omikron levib kiiresti isegi riikides, kus vaktsineerituse määr on kõrge või kus oluline osa rahvastikust on koroonaviiruse läbipõdenud.

On jätkuvalt ebaselge, kas omikrontüve kiire levik on tingitud sellest, et tüvi läheb mööda olemasolevast immuunsusest, on lihtsalt nakkavam kui varasemad viirusevariandid või kombinatsioon mõlemast, lisas WHO.

Teadmata on ka see, kui tõhusad on olemasolevad koroonavaktsiinid uue tüve osas või kui tõsist haigust omikrontüvi koroonapatsientidel põhjustab, tõdes organisatsioon.

WHO nimetas omikroni esmakordselt murettekitavaks viirusevariandiks 26. novembril.