Rahvahääletus Tallinna moodi: nõmmekad toetasid enda arust hüppetorni renoveerimist, said aga rattaparklad

See aga tekitab nõmmekate Facebooki grupis nördimust. Mitmed kommenteerijad kirjutavad sellest, et hääletajaid oleks justkui petetud ebaselge sõnastusega. "Nüüd räägitakse ainult dokumentatsiooni koostamisest, hääletusel polnud sellest juttugi," kirjutab üks Nõmme elanik postituse all.

Linnaosa vanema Lauri Paeveeru sõnul on selge see, et 100 000 euroga, mis on ette nähtud võiduidee realiseerimiseks, suusahüppetorni ei renoveeri. "Küll aga saab selle raha eest projekteerida ja konsteptsioon paika panna," ütles Paeveer. Linnaosa vanem loodab, kui hüppetorn läheb projekteerimisele, siis see annab esimese tõuke, et torn taas ellu äratada. "See annab küll väikse, kuid olulise lükke, et kunagi oleks tornist rõõmu nii sportlastele kui linnaelanikele," ütles Paeveer.