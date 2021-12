Teadlased Briti valitsusele: äärmiselt nakkav omikrontüvi ähvardab haiglad üle koormata

"Mida varem sekkuda, seda suurem on selle mõju," vahendab Bloomberg teadlaste sõnu.

Uue tüvega nakatumise tase on kõrgeim Londonis, teatas valitsust nõustav teadusnõukogu SAGE laupäeval. Halveneva olukorraga seoses kuulutas linnapea Sadiq Khan välja hädaseisundi, mis võimaldab pealinnal koordineerida hädaabiteenuste osutamist, vältimaks nende katkemist üheksa miljoni elanikuga metropolis.

Arvestades, et nakatumise ja tõsisemate sümptomite ilmnemise vahel on ajaline nihe, eeldatakse, et veel enne aasta lõppu jõuab Inglismaal igapäevaselt haiglasse umbes 1000-2000 nakatunut.