Venemaa: kui NATO julgeolekugarantiisid ei anna, lähme üle vastuähvarduste režiimile

"Oleme tänaseks reaalselt olukorras, kus oleme jõudnud piirini ja meie ettepanekud on absoluutselt sisulised, kirjeldavad täiesti ilma igasuguste pooltoonideta, kuidas me näeme oma rahvuslikke huve. Ja me kirjeldame ka seda, kuidas me näeme sõjalist julgeolekut Euroopas," ütles Gruško YouTube'i kanalil Solovjov Live.

"Anname mõista, et oleme valmis rääkima üleminekust sõjaliselt või sõjalis-tehniliselt stsenaariumilt poliitilisele protsessile, mis tugevdab kõigi OCSE, Euro-Atlandi ja Euraasia piirkonna riikide julgeolekut," teatas asevälisminister. "Kui see ei õnnestu, andsime neile (NATOle) märku, et läheme üle vastuähvarduste režiimile. Aga siis on juba hilja küsida, miks me sellised otsused tegime ja miks me need süsteemid kasutusele võtsime."

Venemaa ja NATO suhetes on jõudnud kätte tõehetk, kui on vaja põhimõttelist otsust, rõhutas Gruško. Ta lisas, et eurooplased peavad arvestama võimalusega, et maailmajagu muutub sõjalise vastasseisu tandriks.

Venemaa välisministeerium avaldas reedel kaks dokumenti, mis on nende versioonid rahvusvahelistest lepetest. Venemaa ootab nendele USA ja NATO allkirju, et kindlustada enda julgeolekut, teatas Kreml.

Nõuded, mis Venemaa NATOle esitas:

- Välistada NATO laienemine itta ja Ukraina võimalik liitumine alliansiga.

- Mitte lubada NATO liitlasvägesid ja relvastust riikidesse, mis polnud alliansi liikmed enne 1997. aasta maikuud (st Kesk- ja Ida-Euroopa, sh Poola ja Balti riigid), v.a erakorralisel juhul Venemaa loal.

- Lõpetada kõik NATO sõjalised tegevused Ukrainas, Ida-Euroopas, Kaukaasias ja Kesk-Aasias.

- Mitte paigaldada lühi- ja keskmaarakette paikadesse, kus need on võimelised teist poolt tabama.

- Vahetada regulaarselt infot sõjaliste operatsioonide kohta ja kokkulepitud piirialadel toimuvatel õppustel osaleda maksimaalselt brigaadisuuruse üksusega.

- Kinnitada, et pooled ei näe teineteist vastastena, ja kasutada erimeelsuste lahendamiseks rahumeelseid vahendeid.