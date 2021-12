Omikron levib välgukiirusel üle Euroopa. Holland läheb lukku

Hollandi valitsuse otsusega suletakse jõulunädala eel alates tänasest kuni jaanuari keskpaigani kõik mittehädavajalikud kauplused, baarid, restoranid, jõusaalid, spordiväljakud, kultuuriasutused ja koolid, kirjutab ajaleht The New York Times.

“See on kohutav. See on kohutav kõigi jaoks, ennekõike saabuvate jõulupühade eel,” tunnistas peaminister Mark Rutte laupäeval pressikonverentsil, märkides, et viies laine on omikrontüve tõttu vältimatu. “Me peame tegutsema kohe, et vältida halvimat stsenaariumi. Ilma piiranguteta näeksime jaanuarist alates kontrollimatut olukorda.”

Holland on võrreldes mitmete teiste jõukate riikidega olnud oluliselt rohkem hädas, kontrollimaks viiruse levikut, samas on ka hollandlaste huvi tõhustusdoosi vastu üsna leige.

Terviseminister Hugo de Jonge ütles, et valitsus suurendab drastiliselt püüdlusi tõhustusdoose senisest massilisemalt välja jagada. “Meil on vaja hankida lisaaega, saamaks teada, kui haigeks võib omikrontüvi meid teha,” märkis Jonge, lisades, et teadlased proovivad kibekiirelt välja uurida, kas uus variant võib olla teistest tüvedest virulentsem.

Ametlikke meetmeid viiruse vastu ei ole hollandlaste seas alati hästi vastu võetud. Vastumeelsus riigi osalise lukkupaneku ja teiste piiravate meetmete suhtes päädis viimati eelmisel kuul mitmes Hollandi linnas kohati vägivaldseks muutunud protestidega.

Teisedki Euroopa riigid on hakanud omikrontüve üha laialdasema leviku tõttu piiranguid karmitama. Osa riike on karmistanud riiki sisenemise reegleid, samas kui teised on sulgenud avalikud asutused ja jätnud ära pühadeüritused.

Austria teatas karmimatest riiki sisenemise reeglitest neile, kes ei ole saanud vajalikku tõhustusdoosi. Saksamaa piirkondlikud terviseministrid tegid ettepaneku piirata lende ennekõike Suurbritanniast. Taani on uue tüve leviku tõttu juba sulgenud teatrid, kontsertsaalid ja lõbustuspargid. Prantsusmaa peaminister Jean Castex aga hoiatas laupäeval, et kuna omikron “levib välgukiirusel” üle Euroopa, muutub see ka Prantsusmaal järgmise aasta alguseks dominantseks tüveks.