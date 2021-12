"Saksa Trump" võitis: Merkeli partei juhtohjad haaras ametist lahkunud kantsleri pikaaegne kriitik

66-aastase Merzi poolt hääletas 62 protsenti hääletusel osalenud partei liikmetest, talle järgnesid Norbert Röttgen 26 ja Helger Braun 12 protsendiga. Hääletus oli CDU jaoks uudne - kui varem on erakonna juht valitud delegaatide ringis, said seekord hääle anda kõik 400 000 lihtliiget. Merzi ülekaalukas võit uue hääletussüsteemiga kinnitas paljude poliitikavaatlejate eeldust, et partei lihtliikmeskond, kelle keskmine vanus on üle 60, on märksa konservatiivsem kui juhtkond.