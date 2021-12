24 inimelu võtnud psühhiaatriakliiniku süütamise taga võis olla üks patsientidest

Kahtlusalune, 61-aastane mees, on tule alguspaigaks olnud kliiniku patsient. Ta on üks kolmest ellujääjast ning viibib hetkel kriitilises seisus haiglas. Politsei sõnul oodatakse hetkel, et patsient taastuks piisavalt, et teda küsitleda saaks.