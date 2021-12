Aitame jõulukuul Toidupanka! Abivajajate arv on tänavu hüppeliselt kasvanud

Tegelik vajadus on palju suurem, sest Eestis elab suhtelises vaesuses 272 000 inimest ja absoluutses vaesuses 30 500 inimest. Koroonakriisist tingituna on puudust kannatavate inimeste hulk märkimisväärselt kasvanud ja ulatub mõnes maakonnas aastataguse ajaga võrreldes kahekordse tasemeni. Suurenenud abivajajate hulk eeldab loomulikult ka suuremat toidukogust.

Alates detsembrist on kõigis Rimi kauplustes (va Rimi Ekspress) taas Toidupanga annetuskorvid, kuhu igaüks saab lisada omapoolse toiduannetuse puudust kannatavatele inimestele. Rimi annetab Toidupangale jõulude magusamaks muutmiseks 5000 purki mett ja kutsub sel aastal kõiki heategijaid üles annetama midagi erilisemat: mett, pähkleid, kuivatatud puuvilju või muud pühadehõngulist, et muuta ka abivajajate jõulud erilisemaks. Loomulikult on alati oodatud ka kõik kauasäilivad toidud.

Lisaks annetuskorvidele kauplustes on sel aastal esmakordselt võimalik annetada ka e-poes, kus saab oma ostukorvile lisada annetuse 3-, 5- või 10-euroses summas. See võimalus jääb Rimi e-poodi pikemaks perioodiks, sest abi vajatakse kahjuks aastaringselt. Rimi kogub annetatud summad kokku ja kannab kord kuus Toidupangale. Toidupank kasutab saadud annetusi, et toimetada toiduabi igasse Eestimaa nurka.

Abi on vaja aastaringselt

„Nõrgemate aitamine jõulukuul on tavapärane. Tegelikult vajavad raskustesse sattunud inimesed abi iga päev. Just seepärast aitamegi terve kuu vältava toidukogumise abil täiendada Toidupanga varusid, et ka ülejäänud aastal oleks neil piisavalt head ja paremat abivajajate toetuseks,“ tõdes Rimi tegevjuht Vaido Padumäe.