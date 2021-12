Filipiine räsib supertaifuun. Kümned tuhanded kohalikud on kodudest evakueeritud

Filipiinide rannavalve sõnul on olukord riigi lõunarannikul katastroofiline. Inimesed on kodudest pagenud kummipaatide abil. Seni on teatatud kolmest hukkunust, kuid mitmes regioonis on kommunikatsiooniliinide töö häiritud, seega pole ametivõimudel olukorrast täit ülevaadet.