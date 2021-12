Plahvatuslik kasv Helsingis. Omikrontüvega on nakatunud enam kui pooled koroonapositiivsed

Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonna diagnostikajuht Lasse Lehtonen ütles täna hommikul, et üle 50% piirkonnas tuvastatud koroonapositiivsetel nakkusjuhtudel on tegu omikrontüvega või tugeva omikrontüve kahtlusega, vahendab ajaleht Helsingin Sanomat.

Omikrontüve levik on olnud kiire: nädal tagasi tuvastati tüvi ainult 6–7% koroonapositiivsetel, kuid sel nädalal on näitaja kiirelt suurenenud. Kolmapäeval oli see 25%, neljapäeval 40% ja reedel juba üle 50%.