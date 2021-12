President Bolsonaro nõuab ametnike nimesid, kes Brasiilias laste vaktsineerimise heaks kiitsid

Neljapäeval jõudis Brasiilia terviseamet (Anvisa) otsuseni, et lubab alustada laste vaktsineerimisega koroonaviiruse vastu Pfizeri vaktsiiniga.

Riigi president Jair Bolsonaro teatas otsuse peale, et nõuab terviseametilt ametnike nimesid, kes heakskiitva otsuse tegid. Iganädalases otseülekandes sotsiaalmeediakanalites ütles Bolsonaro, et kavatseb ametnike nimed avalikustada, sest rahvas peaks teadma, kes otsuse taga on.