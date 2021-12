USA agentuuri soovitus: Jansseni vaktsiini asemel eelistage Pfizerit või Modernat

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse ( CDC ) juht Rochelle Walensky kiitis neljapäeval heaks agentuuri teadusliku nõukoja soovituse, et täisealised ameeriklased peaksid ravimifirma Johnson and Johnson ühedoosilise Jansseni vaktsiini asemel eelistama mRNA tehnoloogial põhinevaid Pfizeri või Moderna vaktsiine.

Teaduslik nõukoda kiitis soovituse heaks ühehäälselt. Otsuse taga on aina enam tõendeid, et Jansseni vaktsiini tagajärjel on suurem oht trombide tekkeks. Kõige suuremat ohtu kujutab see naissoost isikutele vanuses 30-49.