PCR-test kinnitab: eile parlamenti väisanud Jüri Ratas on koroonapositiivne

"Sain täna õhtul teada, et minu hommikul antud PCR-test on positiivne. Sellel nädalal olen iga päev teinud kiirteste, mis on olnud negatiivsed, kuni tänase hommikuni, kui sain positiivse tulemuse. Tänasest olen töötanud kodukontoris. Tunnen ennast hästi, kuid jälgin hoolikalt enda tervist. Hoidke end!"

Riigikogu esimees ja Keskerakonna juht Jüri Ratas sai möödunud reedel teada, et tema pereliikme koroonatest osutus positiivseks. Ratas lubas möödunud nädala laupäeva õhtul sotsiaalmeedias, et jääb viieks päevaks eneseisolatsiooni, kuigi nii kiirtest ja PCR-test olid esialgu negatiivsed.

"Sain reede õhtul teada, et meie pere lapsel oli COVID-19 test positiivne. Olen teinud ise kiirtesti ja PCR testi, mis olid mõlemad negatiivsed. Samas on soovitus, et peresisene lähikontakt suurendab nakatumise ja nakkuse edasi kandmise riski veelgi. Seetõttu jään vähemalt viieks päevaks eneseisolatsiooni. Jätkan kaugtööga kõikidel koosolekutel, kus see on võimalik. Ise sain tõhustusdoosi selle nädala neljapäeval. Head Eestimaa inimesed, palun püsige terved!"