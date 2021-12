Vene duuma kinnitas vastuseisu kiuste uued koroonareeglid, mis nõuavad avalikes kohtades käimiseks QR-koodi

Seaduseelnõus öeldakse, et kodanikud pääsevad massiüritustele, kultuuriasutustesse, söögikohtadesse ja jaemüügipoodidesse juhul, kui nad esitavad vaktsineerimistõendi, koroonaviiruse läbipõdemist kinnitava dokumendi või arstitõendi, mis vabastab vaktsineerimisnõudest. Seadus aegub esialgse plaani järgi 1. juunil.

Arutusel oli ka eelnõu, mis muudaks tervisetõendi esitamise kohustuslikuks riigisisestel ja rahvusvahelistel lennu- ja rongireisidel, ent president Vladimir Putini ettepanekul lükati selle hääletus edasi. Putini hinnangul tekitaks reisipiirangud uue aasta eel liigselt sekeldusi.



Neljapäeval vastu võetud seaduse poolt hääletas 329 ja vastu 87 duumasaadikut. Vastaste seas olid Sergei Mironovi juhitud Õiglase Venemaa ja Gennadi Zjuganovi juhitud kompartei (KPRF) saadikud. Enne hääletust rullis kolm kommunistide saadikut lahti plakati tekstiga „KPRF on QR-fašismi vastu,” mis viitab tõendites kasutatavatele QR-koodidele. Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin nimetas saadikute käitumist tsirkuseks ja nõudis selle lõpetamist. Ka debatt kulges tänapäeva Riigiduuma kohta tavatult tõredas toonis.



Seadust tutvustanud asepeaminister Tatjana Golikova ütles, et seadus ei ole mõeldud uute piirangute kehtestamiseks, vaid seniste piirangute ja tõendite vormi ühtsustamiseks. Eelnõu üks raportööridest, Ühendatud Venemaa esindaja Vassili Piskarev kommenteeris, et pandeemiavastaste meetmete pidurdamiseks on käivitatud omaette infosõda. Piskarevi väitel rahastatakse selliseid algatusi tihti välismaalt.