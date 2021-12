Vene kohus tõendas kogemata Vene armee viibimise Donbassis. Kreml: see peab olema eksitus

Otsuses selgitatakse, et toiduained olid mõeldud nn Donetski ja Luganski rahvavabariikide territooriumil paiknevatele Vene föderatsiooni relvajõudude üksustele. Kohtuasi puudutas altkäemaksu nõudmist, millega kaasnes ähvardus Vene sõduritele mõeldud toidu liikumist takistada. Dokumendis märgitakse veel, et tarned toimusid iga kahe nädala tagant ja ühe toidusaadetise väärtus oli 130 miljonit rubla ehk praeguse kursi järgi üle 1,5 miljoni euro. Praeguseks on kohtuotsus veebist eemaldatud.