Lastefond ja Südameapteek koguvad raha kahe haruldase haigusega lapse raviks

„Haruldaste haiguste ravi ja hooldusvahendid on väga kallid: mõne haiguse puhul võivad kulud ühes kuus ulatuda kümnete tuhandete euroni, äsja turule tulnud uued ravimid on pea alati kallid ja nende jõudmine riiklikule rahastusele võtab aastaid aega. Harvikhaigustega lastel seda aega ei ole. Just seetõttu püüame püsiannetajate ja partnerite abiga nendele peredele võimaluse anda ja kindlustunnet pakkuda,“ sõnas TÜ Kliinikumi Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.

Reiko on 8-aastane poiss, kellel on diagnoositud raske kaasasündinud geneetiline haigus ihtüoos, mida nimetatakse ka kalasoomustõveks. Haiguse korral on naha sarvkihi rakkude uuenemine kiirenenud või aeglustunud nende irdumine. See tähendab, et lapse keha on kaetud soomuselise nahaketendusega, mida ei ole võimalik terveks ravida. Kurnavat haigust saab kontrolli all hoida järjepideva õige nahahooldusega.